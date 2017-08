Europa League : le Milan tranquille, le PSV dehors

HL

Il n'y a pas que Marseille et Bordeaux dans la vie.Bien d'autres équipes européennes jouaient hier jeudi soir pour valider leur ticket pour les barrages de la Ligue Europa. À commercer par le Milan AC qui, après sa victoire 1-0 sur le terrain de Craiova, s'est tranquillement imposé 2-0 à San Siro. Fenerbahçe et l' Athletic Bilbao continuent également leur route en se défaisant du Dinamo Bucarest (1-1, 3-0) et de Sturm Graz (2-1,1-1). À noter la qualification d' Everton aux dépens du club slovaque de Ruzomberok En revanche, ça ne passe pas pour le PSV Eindhoven , défait deux fois 1-0 par les Croates d' Osijek . Sur le banc des éliminés, on retrouve aussi le Sparta Prague ainsi que la Gantoise. Une sale soirée pour le football belge qui voit ses deux représentants en C3 se faire sortir dès le 3ème tour préliminaire.Allez, une petite bière et le moral ne sera plus en berne.