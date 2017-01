Eto'o et le faux transfert au FC Amkar

0

CP

Il y a des photos à ne pas poster en période de transfert.Celle publiée, ce jeudi, par le FC Amkar, en fait partie. Sur Twitter, le club russe a partagé un cliché de Samuel Eto'o accompagné du coach de l'équipe et d'une énigmatique légende : «Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile et voir plusieurs sites évoquer un possible retour du Camerounais en Russie . Pourtant, comme l'explique le Mirror , qui a tenté de décrypter l'affaire, l'attaquant n'est pas près de rejoindre un douzième club. Au cœur de cet imbroglio : Gadzhi Gadzhiyev. L'homme est devenu un ami de Samuel Eto'o alors qu'il était entraîneur de l'Anzhi Makhachkala. De passage en Turquie , Gadzhiyev, désormais à la tête du FC Amkar, en a seulement profité pour prendre une photo avec l'attaquant et pour lui offrir un maillot du club floqué à son nom.Interrogé sur le quiproquo par le quotidien russe, le président du FC Akmar, Igor Rezvukhi, a tenu à démentir les rumeurs : «Le fake était évident puisque Eto'o l'a annoncé : il terminera sa carrière à Montpellier