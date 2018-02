Et voilà un match nul entre Strasbourg et Montpellier

Au bout d'un duel terriblement long et ennuyant, Strasbourg et Montpellier ne seront pas parvenus à se départager. Un 0-0 plus que logique, finalement.

Se réchauffer

Place au calme

RC Strasbourg (4-4-2 ) : Oukidja - Foulquier, Koné (c), Martinez, Lala - Aholou, Liénard, Martin (Zohi 90e+2), Terrier - Blayac (Saadi 82e), Bahoken (Da Costa 76e). Entraîneur : Thierry Laurey



Montpellier HSC (5-3-2) : Lecomte - Congré, Mendes, Hilton (c), Mukiele, Aguilar - Skhiri, Sambia (Ikoné 63e), Lasne - Sio (Camara 84e), Mbenza (Ninga 62e). Entraîneur : Michel Der Zakarian

Son lob est joli. Surtout, il est efficace car, avec ce geste, Giovanni Sio permet à Montpellier d'ouvrir le score face à Strasbourg . Enfin, c'est ce qu'il croit. Car dans la foulée, l'attaquant est signalé hors jeu et le but refusé. À tort. Dommage. À croire que, finalement, ce match n'avait pas le droit de se finir autrement que sur un 0-0. En même temps, il faut dire qu'au vu du spectacle fourni, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose. Tant pis.Un froid polaire, une pelouse en piteux état, bref toutes les conditions sont réunies pour assister à une bonne vieille rencontre insipide. Très vite, d'ailleurs, Strasbourgeois et Montpelliérains le confirment : ce match sera long. Très long. Frileuses, les deux formations se toisent de loin sans qu'aucune ne se décide à attaquer la première. Seuls les supporters strasbourgeois, fidèles à eux-mêmes, apportent une légère once d'intérêt au spectacle en dynamisant la Meinau. En même temps, faut bien se réchauffer. Sur la pelouse, à défaut d'occasions, les tacles pleuvent et M. Delerue dégaine du carton jaune à tire-larigot. Et sinon ? Bah rien d'autre. Strictement rien. Pas même le moindre tir cadré. Qu'est-ce que ça peut être long, parfois, quarante-cinq minutes...Après une telle première période, on en viendrait presque à exulter lorsque Martinez prend sa chance des quarante mètres et oblige Lecomte à se coucher pour détourner en corner. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un nouveau tir arrive quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Mbenza qui permet ainsi à Oukidja de tester l'efficacité de ses gants. Deux frappes en moins de six minutes de jeu, on aurait presque envie de se pincer pour vraiment y croire. Une folie. Heureusement, très vite, l'intensité de la première période reprend ses droits. Place au calme, donc. Au point que certains supporters locaux viennent faire part de leur ennui à Thierry Laurey . Une bonne initiative puisque dans la foulée, Blayac est tout proche d'ouvrir le score, mais sa reprise de la tête est merveilleusement claquée par Lecomte. Le premier but de la partie finit par arriver grâce à Sio, mais l'attaquant est signalé hors jeu, à tort. En même temps, ce match ne pouvait se terminer autrement que par un bon vieux 0-0.