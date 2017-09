Et soudain, la barrière céda...

Samedi soir à Amiens, la barrière du parcage visiteurs du stade de la Licorne a lâché sous le poids des supporters après un but du LOSC. Au moins 29 personnes sont blessées, dont quatre dans un état grave. L'état du stade pose question.

Il est 20h15 ce samedi soir au stade de la Licorne, lorsque sur un centre de Nicolas Pépé, Fodé Ballo-Touré ouvre le score en faveur du LOSC face à Amiens . En quelques secondes, la joie des supporters lillois laisse place à la confusion, puis à l’inquiétude. Une barrière qui soutenait une partie du parcage visiteurs a cédé. Des dizaines de personnes se retrouvent entassées au sol, certains ont la tête en bas, les pieds en l’air. Le match est immédiatement interrompu et quarante-cinq minutes plus tard, la décision est prise : la rencontre sera rejouée ultérieurement. Selon un dernier bilan à 23 heures, 29 personnes ont été blessées, quatre sont dans un état grave.Alors, que s’est-il passé exactement pour en arriver à ce drame ? Quand Fodé Ballo-Touré fait trembler les filets, c’est la liesse chez les supporters lillois. Un mois qu’ils attendaient un but de leur équipe. D’après le LOSC , plus de 500 d’entre eux avaient fait le déplacement dans le parcage amiénois. Aux premiers rangs, les fans se rapprochent de la barrière pour communier leur joie avec les joueurs. C’est alors que la barrière cède sous le poids de la foule. Pour ces supporters, c’est la chute : environ deux mètres séparaient le premier rang de la tribune du niveau de la pelouse. Les secours arrivent, un hôpital de fortune se met en place dans les coursives et les évacuations commencent une vingtaine de minutes après la chute de la barrière. Parallèlement, une cellule de crise est ouverte avec la directrice départementale de la sécurité publique, Nathalie Skiba, le préfet de police, Philippe de Mester, les deux coachs et les deux présidents d’ Amiens SC et du LOSC . «» , annonce le délégué de la LFP, Noël Mannino, à 21h, sur l’antenne de beIN Sports.Alors que le bilan s’intensifie au fil des minutes (de 10/15 à 20, 26, puis 29 blessés dont 5 dans un état grave selon la préfecture), le président du club amiénois, Bernard Joannin , prend la parole en salle de presse. «, balance le président.» Des accusations indignes qui ressassent un sale arrière-goût de déjà vu...Les faits sont clairs : aucun Lillois n’a sauté sur la pelouse, les supporters se sont rapprochés du bas de la tribune comme il est de coutume dans la plupart des virages des stades français au moment de célébrer un but,lorsque les joueurs sont à quelques mètres. Bernard Joannin en a pu être témoin il y encore quinze jours lorsque les supporters marseillais avaient rempli le parcage du stade de la Licorne.Se posent alors la question de la fragilité de la barrière et la vétusté ou non des infrastructures. Y a-t-il un lien entre les travaux de rénovation entamés après l’accession du club en Ligue 1 ? «» , a balayé Philippe de Mester. Le préfet a raison : les travaux de rénovation n’ont pas encore débuté au sein de la tribune Sud en question. Et c’est peut-être justement le problème quand on voit l’état des barrières au bas de la tribune. Manifestement, le stade inauguré en 1999 a été mal entretenu. À commencer par la toiture : «» pointait Alain Gest, président d’Amiens Métropole, dans les colonnes dele 3 août dernier. Il détaillait alors le chantier des quatre tribunes : «» . Ce samedi soir, le même Alain Gest a affirmé que «» . Reste qu'au vu des images, on peut douter du «» de la barrière. «» , a pour sa part déclaré le directeur général du LOSC, Marc Ingla. Il reste à espérer que toutes les victimes s'en sortiront indemnes.