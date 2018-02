Et si Strasbourg refaisait le coup face à Paris ?

Trois jours après la défaite concédée à Madrid en C1, le PSG accueille Strasbourg qui avait été la seule équipe du championnat à battre la bande à Neymar lors de la phase aller (2-1). Si la tâche s’annonce toutefois difficile, les Alsaciens envisagent pourtant bien de profiter de ce contexte pour refaire le coup au Parc des Princes et réaliser ainsi un exploit que personne n'a réalisé depuis six ans : prendre six points sur six face à Paris.

La défaite à Madrid peut laisser des traces

Paris jouera sans Mbappé, mais face à Bakary Koné

Bakary Koné chante avec le Burkina Faso

Martin Terrier, nouveau calvaire de Thiago Silva ?

But Martin Terrier Bordeaux Strasbourg

Nancy attend son successeur

Dans quel état d’esprit les Parisiens aborderont-ils cette vingt-sixième journée de Ligue 1 ? La question mérite d’être posée, trois jours après la désillusion de Santiago Bernabé u. Tout le club parisien – des joueurs aux supporters, du staff aux dirigeants – attendait ce match aller contre le Real Madrid avec une impatience non dissimulée. Le PSG , entré dans une nouvelle ère cet été avec les arrivées de Neymar et Mbappé, devait franchir un cap sur la scène européenne et tenir la dragée haute à desrelégués à dix-sept points du Barça en Liga. Oui, mais voilà, Paris a ouvert le score, Paris a inquiété le Real, Paris a livré une belle prestation, mais Paris a perdu.Une défaite qui pourrait bien laisser quelques traces dans les têtes parisiennes, même s’il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives sur la fin de saison à venir des hommes d' Unai Emery . L’histoire récente du club de la capitale en Coupe d'Europe est là pour nous le rappeler. Le PSG n’était pas encore qualifié après sa victoire 4-0 au Parc contre le Barça la saison dernière au même stade de la compétition, tout comme il n’est pas encore éliminé après cet échec en terre madrilène. Reste à savoir de quelle manière Unai Emery, pas forcément irréprochable sur son coaching à Bernabé u, saura remobiliser son vestiaire avant le match retour prévu le 6 mars. Après la défaite 3-1, déjà, sur la pelouse du Bayern début décembre, le club de la capitale s’était rassuré quatre jours plus tard en disposant du LOSC au Parc... 3 buts à 1, décidément. Avis aux parieurs, la cote du 3-1 pour Paris face à Strasbourg est à 10.Seul buteur parisien lors du match aller à la Meinau, Kylian Mbappé ne participera pas à ce PSG Strasbourg ce samedi. Après avoir écopé d’un carton rouge contre Rennes en Coupe de la Ligue, l’attaquant international purge son deuxième match de suspension. Il devrait sans doute être remplacé par Ángel Di María dans le trio d’attaque parisien. L’ailier argentin, en forme depuis le début de l’année 2018 (9 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues), aura sûrement à cœur de montrer à Unai Emery qu’il aurait pu poser des problèmes à la défenseen C1. L’absence de Mbappé pourrait toutefois bien soulager une défense strasbourgeoise privée pour deux mois de son leader et capitaine Kader Mangane , touché à la cuisse gauche.Pour le remplacer, Thierry Laurey fera appel à Bakary Koné, qui s’était déjà imposé face au PSG d’ Edinson Cavani avec l’OL en avril 2014 à Gerland (1-0), puis en février 2016 au Groupama Stadium (2-1). « Bako le général » sait parfaitement comment s'y prendre pour faire tomber le PSG La nouvelle est tombée quelques minutes avant le coup d’envoi de ce Real- PSG Presnel Kimpembe titulaire aux côtés de Marquinhos en défense centrale, Thiago Silva sur le banc. Critiqué pour sa gestion du désormais célèbre « penaltygate » , Unai Emery a envoyé un signal fort au capitaine du vestiaire parisien mercredi. Souvent fébrile dans les gros matchs, Thiago Silva a donc suivi la défaite de ses coéquipiers depuis la touche, de quoi saper encore un peu plus son moral et sa confiance. Solide dans l’ensemble à Madrid, en dépit des trois buts encaissés, la charnière centrale pourrait être à nouveau modifiée contre Strasbourg de manière à laisser une petite place à l’ancien Milanais. Après avoir ruiné la fin de carrière de Jérémy Toulalan en inscrivant un très joli but lors d’un Bordeaux Strasbourg (0-3), Martin Terrier , futur joueur de l’OL l’été prochain, aimerait sans doute faire subir le même sort au capitaine parisien. La tâche s’annonce tout de même plus rude.Vainqueurs deux buts à un lors du match aller, les Strasbourgeois ont l’occasion d’empocher six points sur six dans leurs confrontations directes avec le Paris Saint-Germain cette saison. Un exploit qu’aucune équipe du championnat de France n’est parvenue à réaliser depuis l’AS Nancy Lorraine en 2011-2012, première saison de l’ère QSI. Les hommes de Jean Fernandez l’avaient emporté 0-1 au Parc avant de s’imposer 2-1 à Marcel-Picot cinq mois plus tard. Javier Pastore , seul joueur de l’effectif actuel à avoir connu ces deux défaites, avait disputé l’intégralité des deux matchs. Après la Lorraine, au tour de l’Alsace ?