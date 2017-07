Et si on se préparait en faisant du rafting ?

Un peu d’appréhension, mais surtout beaucoup de fun et de sensation. Voilà ce qui attend les joueurs qui se mettent au rafting lors des stages d’avant-saison. Un cocktail parfait pour souder une équipe. Enfilez votre short de bain, on se met à l’eau.

Tous les étés, ça recommence. Pour les plus pressés, les joueurs reprennent le chemin du boulot dès la fin du mois de juin. S’ensuivent des tests physiques, des pesées, des prises de sang. On contrôle tout. Les recrues, elles, posent avec leur nouveau numéro de maillot et donnent leur première conférence de presse. Le bizutage, c’est généralement lors du stage d’avant-saison. Au beau milieu d’un repas, les petits nouveaux sont invités à se lever. Et à chanter, forcément. Eden Massouema, qui vient de signer à Dijon, n’a pas échappé à la règle. Il y est passé il y a quelques jours. «Africain» , se marre-t-il. Afin de créer un esprit d’équipe et d’intégrer notamment les nouvelles recrues, les clubs enchaînent d’ailleurs régulièrement des activités un peu hors du commun., justifie Benjamin Guy, le préparateur physique du DFCO, qui s’est occupé d’organiser une session de rafting.» Cet été, l’Olympique de Marseille s’y est mis aussi. La saison dernière, les Parisiens avaient également pagayé. «, avoue le Dijonnais Benjamin Guy.» Le but de la manœuvre est vraiment de voir les joueurs lutter dans les rapides, se serrer les coudes et parvenir à réussir la descente., confirme David Vignes, entraîneur de Pau et initiateur d’une autre sortie en bateau avec son club.» Le rapprochement entre joueurs se fait d’autant plus facilement. «, confirme Quentin Daubin, prêté cet été par Niort à Pau et qui a chanté du Lafouine au moment de se faire bizuter.Que ce soit du côté de Pau ou de Dijon, aucune perte n’est à déplorer. «, renchérit Massouema, ancien du Paris FC, dont c’était la première fois en rafting.(Chang-hoon)(Julio)(Maxime Flaman, ndlr)» Ce qui n’était pas le cas de tout le monde en début de journée.» , poursuit Guy. Pour animer la journée, les clubs divisent généralement les troupes en équipages de six à huit personnes. On y mélange joueurs, membres du staff et/ou du club. «» , rigole David Vignes, qui a été invité par le Stade d’eaux-vives de Pau. À Dijon, c’est Benjamin Guy qui a tout organisé. En plus du rafting, une randonnée de 25 kilomètres et une activité toboggans étaient au programme. «» Avec quelques bonnes tranches de rigolade.» , avoue Benjamin Guy. Au programme, chavirage en tout genre. «, explique Oussama Haddadi, le latéral gauche du DFCO.» «(Mohamed), se souvient Kévin Martin, à Pau depuis trois saisons.. » Ajoutez à cela des paysages magnifiques – en tout cas pour les Bourguignons – et vous n’êtes pas loin d’avoir trouvé une activité parfaite pour votre groupe. De quoi largement convaincre Oussama Haddadi, heureux d’avoir pu découvrir ça. «» , confie-t-il. Les futures recrues sont prévenues : le jour viendra où elles devront boire la tasse.