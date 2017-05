Et si on s'écoutait le dernier gros son de Jesé ?

Jesé Musica.Prêté par le PSG à Las Palmas cet hiver, Jesé réalise une bonne deuxième partie de saison avec trois buts et deux passes décisives. En même temps; il pouvait difficilement faire pire qu'avec Paris. Un retour en forme qui lui a vraisemblablement donné de l'inspiration. Si son côté artistique n'est pas très visible sur le terrain, c'est parce qu'il le garde pour les studios. Pendant son temps libre, l'Espagnol change d'identité et devient Jey M, chanteur de reggaeton qui monte, qui monte, qet qui monte. Son premier single( «» , en vostfr) a d'ailleurs remporté un petit succès de l'autre côté des Pyrénées. Et jeudi dernier, il a publié son dernier son,, où il est accompagné d'un collectif ibérique.Une vidéo que tout le monde doit regarder. Pourquoi ? Parce que.