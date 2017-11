Et si on appliquait les règles de Call of Duty au foot ?

#6: Les atouts

Dans Call of Duty, chaque joueur peut personnaliser son avatar comme il le souhaite : en plus des possibilités esthétiques, chacun peut choisir quelles armes et équipements secondaires constitueront son inventaire, mais aussi sélectionner des « atouts » qui correspondent à son style de jeu. On peut, au choix, ne pas apparaître sur les radars ennemis, courir plus longtemps, se déplacer sans bruit, recharger son arme plus vite ou encore embarquer plus de grenades ou d’équipements, etc. L’idée est assez chouette, parce qu’elle permet d’équilibrer les parties et laisser aux joueurs les moins doués l’occasion de briller en se montrant malins et en jouant de leurs capacités spéciales. Or, même si le système d’atouts sera l’objet d’une refonte dans le prochain « Call Of » , pourquoi ne pas adapter tout ça au football ? Pourquoi ne pas munir les attaquants un peu balourds de chaussons de danse, pour leur permettre de surgir sans bruit dans le dos des défenses adverses ? Pourquoi ne pas doter les joueurs les plus lents d’un petit moteur, comme c’est le cas dans le cyclisme (quoi, on n’a toujours pas le droit d’en parler ?), pour qu’ils puissent tenir tête à Kylian Mbappé ? On pourrait également équiper les gardiens les plus nuls de gants couverts de glu, fournir des barres de céréales aux joueurs les moins endurants, autoriser un joueur à revêtir le maillot de l’équipe adverse pendant quelques secondes pour semer le chaos… Les possibilités seraient infinies, et le spectacle forcément au rendez-vous.