Et si Eder avait frappé à côté ?

On a tous eu du mal à y croire. Non, pas lui. Tout, mais pas lui. Mais si, Eder, attaquant maladroit du LOSC, a brisé le rêve de tous les supporters français il y a un an avec une frappe qu'il n'a jamais su refaire depuis. Et si, comme souvent, il avait frappé à côté le 10 juillet dernier ?

