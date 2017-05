Et si ça se passe mal pour la Juve ?

La Juventus cuvée 2016-17 est louée pour son 4-2-3-1 hyper offensif, un remaniement tactique qui a été un tournant de la saison, mais qui l’a également privée de solutions de secours offensives. La Vieille Dame n’a donc pas de banc, ce qui est forcément gênant.

Pas de Pjaca, et encore moins de Kean

Alves, joker malgré lui

Par Valentin Pauluzzi

75minute de jeu, à la conclusion d’une contre-attaque rondement menée, Falcao vient de doubler la mise et permet à Monaco de mener 2-0 après l’ouverture du score de Glik en première période. Dans sa zone technique, Allegri se concerte avec son adjoint Landucci, il faut effectuer un remplacement pour au moins inscrire ce but à l’extérieur qui peut tout changer. Les deux se regardent, puis jettent un œil sur le banc où sont assis Barzagli, Benatia, Asamoah et Neto , tandis que Lichtsteiner, Lemina, et Rincón s’échauffent depuis plusieurs minutes le long de la ligne de touche. C’est alors que le visage de Max s’illumine, le technicien toscan hurle vers les tribunes présidentielles : «» Nedvěd le regarde abasourdi, tandis qu’un délégué UEFA lui rappelle le règlement. Mortifié, Allegri part s’allonger sous son banc de touche en position fœtale jusqu’au coup de sifflet final.Échaudé par les états d’âme de ses éléments offensifs, Max Allegri avait pris cette décision après une longue de nuit de réflexion : tous titulaires et on verra bien si certains vont encore grincher. C’était la veille du match face à la Lazio le 22 janvier dernier et la Juve se présentait au coup d’envoi avec Pjanić, Mandžukić, Dybala, Cuadrado et Higuaín disposés dans un ambitieux 4-2-3-1. Les tâches défensives étant soigneusement réparties, l’équilibre est maintenu, les Turinois enchaînent une série de succès qui les lance sur tous les fronts. Parallèlement, ce tournant de la saison a fait de Marko Pjaca le seul joker offensif sur le banc de touche, une recrue qui peinait alors à prendre ses marques dans son nouveau club. Le risque était déjà élevé, il est devenu irréversible lorsque le Croate s’est fait les croisés en sélection fin mars. Le staff technique de la Juve s’est alors retrouvé avec le seul Moise Kean , premier joueur de la génération 2000 à débuter en Serie A, du talent et une réputation à la Balotelli. À peine le temps de le tester avec les grands que le jeune avant-centre se fait mal à la cheville, avant de filer en Croatie où il vient d’affronter le pays hôte de l’Euro U17 avec l’ Italie . Absent au minimum jusqu’à mardi prochain, date du match retour, il prive Allegri de l'unique véritable solution de rechange en cas de situation mal engagée.Contrairement à ceux à rallonge de Serie A, les bancs de l’UEFA contiennent sept places et excluront de facto deux éléments parmi la liste suivante : Benatia, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Lemina, Rincón et Sturaro. Des défenseurs latéraux, axiaux (saison terminée pour Rugani) et milieux défensifs. Par le biais de la suspension de Khedira, Allegri titularisera Marchisio qui était peut-être le remplaçant à l’indice de dangerosité offensive le plus élevé. En fait, depuis que tout le potentiel offensif a été titularisé, la Juve s’est trouvée très rarement menée au score ou incapable de débloquer un match. C’est arrivé à Porto, et Pjaca et Alves avaient inscrit chacun un but peu après leur entrée en jeu. En cas de suspension, absence ou mini turnover, on a vu Lichtsteiner et Alves alignés ailier droit respectivement contre le Genoa et le Milan, ainsi que Sturaro sur l’aile gauche dans un 4-4-2 contre l’ Empoli . L’ancienest ce qui se rapproche le plus d’un joker offensif, mais biaisé, puisqu'il s’agit d’un titulaire remonté d’un cran.Par chance, le dernier match face à l’ Atalanta a été un test grandeur nature puisque la Juve a été menée ou tenue en échec pendant plus de 80 minutes. Le premier changement effectué par Allegri a justement été la sortie de Cuadrado pour Lichtsteiner, avec pour conséquence immédiate le but de Dani Alves tout juste hissé au poste du Colombien. D’autres éléments peuvent occuper cette position d’ailier, Allegri ayant déjà testé Lemina et Rincón sur les ailes, mais pour conserver un score, des joueurs méritants, mais qui totalisent à eux deux onze buts en 400 matchs pros. Moralité ? N’oublie pas tes crampons, Pavel.