Et maintenant, on s'amuse comment ?

Envolée la Ligue des champions, ses soirées pas comme les autres, sa musique et son folklore. Paris fera un nouveau tour de manège à la rentée prochaine, mais en attendant, il s'agit de trouver d'autres façons de s'amuser.

1

On commence à parier sur celui qui va remplacer Emery cet été

On regarde le Real gagner une troisième C1 d'affilée

On tente de résoudre les équations du coach

On attend PSG-Metz samedi à 17h

Par Alexandre Doskov, au Parc des Princes

Propos recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les professionels du Emery bashing vont pouvoir sabrer le champagne. Ce coup là, l'Espagnol ne devrait s'en relever et sa tête à 99% de chances de finir sur un pique l'été prochain. Forcément agacé qu'on le questionne sur son avenir lors de la conférence de presse d'après-match, Emery a dégainé un «» bien sec avant de laisser un gros blanc de plusieurs secondes, qui a duré jusqu'à la question suivante. Une façon de montrer qu'il sait que ça lui pend au nez, mais qu'il ne passera pas les trois prochains moi dans le rôle de l'homme qui monte à l'échafaud sous l'oeil gourmand de la foule. Le coach du PSG veut garder la face, et c'est tout à son honneur. Sauf que des fans de foot, ça parle. Et oui, la nature a horreur du vide, mais le football encore plus. Alors même si Emery est encore en place, dès demain, les comptoirs et les plateaux télés -deux endroits où il se dit à peu près les mêmes choses- vont déblatérer pour savoir qui prendra sa place. Le grand jeu du portrait-robot du candidat idéal, la valse des noms, les listes des « grands entraîneurs sur le marché » , tout ça nous risque fort de nous amuser jusqu'en juillet. Et c'est déjà pas mal.Une idée qui paraissait complètement saugrenue il y a encore un mois. Sauf qu'en fessant le PSG comme un sale gosse qu'on envoie au coin, le Real a rappelé une chose très simple au reste du Vieux continent : la Ligue des Champions, c'est sa chasse gardée. Zidane l'a dit après le match, il est a accepté l'idée de tirer un trait sur la Liga cette saison pour pouvoir rester focus sur la C1 : «» Traduction : tant que la coupe aux grandes oreilles reste à la maison, Zizou s'en bat les reins que Barcelone et Séville s'étripent pour une coupe du roi. Et puis les supporters parisiens ont tout intérêt à souhaiter la victoire finale de Madrid. Perdre contre le futur vainqueur, ça passe toujours mieux pour l'ego. Alors en route pour la, et tout le monde sera content.Après le match aller, Unai Emery avait une grande théorie : si le Real a gagné 3-1, c'est avant tout grâce à un arbitrage complaisant. Ça dégoulinait de mauvaise foi, mais on lui pardonnait. Hier soir, il ne pouvait pas lapider une nouvelle fois l'homme au sifflet, alors il a préféré l'argument mathématique : «» Comme un politicien devant Léa Salamé, Emery a tenté d'embrouiller l'auditoire en balançant des pourcentages calculés en loucedé. Après ça, la grande machine à questions sans réponses peut démarrer. En mettant Diarra titulaire à la place de Motta, ça aurait changé quoi ? Et le cas Draxler ? Les mêmes questions qu'après le match aller, mais en changeant quelques noms. Les mêmes questions qu'après le 6-1 contre Barcelone aussi. Ha, et les mêmes qu'après l'éliminations contre City l'année d'avant, ou qu'après la défaite contre Chelsea en en 2014 alors que Paris avait gagné 3-1 à l'aller. Pourquoi peu importent les compos, peu importent les joueurs, quand on joue à Paris, on perd sesen Ligue des champions ? Un problème que les meilleurs mathématiciens du monde ne pourraient sans doute pas résoudre.Parce qu'on aime le vrai football. Parce que passer un samedi après-midi devant la télé, c'est vachement mieux que de gâcher son mardi soir. Parce qu'on aime la croix de Lorraine. Pour voir Kawashima face à Cavani. Parce que Nolan Roux, évidemment. Et un peu pour Emmanuel Rivière, aussi. Parce qu'on fait semblant de croire que le championnat a encore un intérêt, que Paris n'est pas encore champion, et que Metz n'est pas encore relégué. Après tout, c'est la période des Césars et des Oscars, alors on se sent tous un peu acteurs. Parce que notre petit doigt nous dit que ce weekend, on pourrait bien revoir Timothy Weah sur la pelouse. Au point où Paris en est, autant faire tourner. Et puis après leur clash sur Twitter, on a très envie de voir Mbappé et Assou Ekotto face-à-face. «» a osé Emery hier soir face aux caméras comme si ces échéances le faisaient palpiter. Personne n'y a cru, évidemment. Mais dans le fond, même s'il s'accroche à ce qui lui reste, Unai a raison, il ne faut jamais mépriser les affaires courantes. Après tout, tout quart de finaliste de Ligue des champions qu'il est, Zidane s'est également rappelé qu'il avait quelque chose de coché dans son agenda ce weekend : «» C'est beau, un bon élève.