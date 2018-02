Et Lionel devint Messie…

SOFOOT.com // C1 // 8es // Chelsea-FC Barcelone

Bien sûr, avant ce 22 février 2006 lors de ce Chelsea-Barça de Ligue des champions, on avait déjà entrevu le talent inouï du petit Argentin surdoué nommé Lionel Messi. On l’attendait donc au plus haut niveau pour juger sur pièces… Et face au Blues, on a vu ! A star was born.