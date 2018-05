Et les invités du jubilé d'Andrea Pirlo sont...

1

MA

Avant d'être une légende à New York – et aussi un peu à la Juve –, Andrea Pirlo a notamment arpenté les pelouses de Serie A en bleu et noir puis en rouge et noir.Retraité depuis la fin de l'année 2017, le milieu de terrain formé à Brescia organisera son jubilé le 21 mai prochain. Où ça ? À San Siro évidemment, où il s’est imposé comme un élément central de l’ AC Milan dans les années 2000. L'occasion pour la capitale lombarde de rendre hommage à ce Benjamin Nivet qui a bien tourné.Pirlo a déjà envoyé quelques cartons d'invitation pour cette soirée. Ainsi, Leonardo Dida Paolo Maldini, Alessandro Nesta Marco Materazzi , Clarence Seedorf et Gigi Buffon, entre autres, comptent parmi les invités.Et puisque avoir été coéquipier de Nicolas Fauvergue et Grégory Tafforeau n'est pas un critère éliminatoire, Stephan Lichsteiner fera aussi partie de la fête.