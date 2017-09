Et de 200 buts en Europe pour le Kun Agüero

200 – Sergio Aguero has scored his 200th goal in European top-flight matches. Machine. pic.twitter.com/PtZtoSHRDN — OptaJoe (@OptaJoe) 16 septembre 2017

Lesde Manchester City mènent trois buts à zéro à la mi-temps contre Watford Auteur de deux pions en cinq minutes, l'attaquant argentin Sergio Agüero vient de célébrer son deux-centième but au sein de l'élite européenne. Passé par l'Atletico et aujourd'hui City depuis son départ d'Independiente en 2006, cela fait une décennie que le Kun régale. Un achèvement pour l'homme de 29 ans.Son coéquipier, Gabriel Jesus (20 ans), est venu inscrire le troisième but de la rencontre. En quinze apparitions avec City, le Brésilien est impliqué dans quinze buts (onze réalisations et quatre passes décisives).Il y a des jours, comme ça, où tout va bien.