Estoril-Porto : les supporters ont « entendu une détonation »

10

Por problemas na estrutura de uma bancada do estádio, os adeptos foram evacuados para o relvado, por indicação das forças de segurança. À 2ª parte ainda não começou.#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/nLfHQ729Fa — FC Porto (@FCPorto) 15 janvier 2018

Todo quedó en un susto . Volveremos!! https://t.co/e3itLhi1lE — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 janvier 2018

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lundi soir, le match entre Estoril et Porto a été arrêté pour cause de tremblement de terre. Fernando Madureira, leader des Super Dragons (groupe de supporters de Porto) a raconté le déroulé des événements au journal: «» , raconte Fernando Madureira. Et le leader des Super Dragons affirme qu'une tragédie a été évitée : «Le gardien espagnol, Iker Casillas , a également réagi sur son compte Twitter : «La Ligue est actuellement en discussion avec les deux clubs afin de trouver un accord pour jouer la seconde période du match. Porto et Estoril ont quatre semaines pour fixer une nouvelle date.