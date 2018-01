Estoril-Porto arrêté à cause d'un tremblement de terre

2

A arquibancada do Estádio do Estoril começou a ceder no meio do jogo contra o Porto (Hoje teve um terremoto de 4.9 em Portugal). Conseguiram evacuar antes de uma tragédia. pic.twitter.com/QZ8YRj1ppn — Dryzinho (@Dryzinho_praero) 15 janvier 2018

Il ne rigole pas Sergio Conceição quand il tape du poing sur la table.Alors que le FC Porto était mené 1 à 0 sur la pelouse d'Estoril, les supporters desont profité de la mi-temps pour envahir la pelouse du Estádio António Coimbra da Mota. Un envahissement de terrain non pas dû à la mauvaise première période des hommes de Sergio Conceição, mais plutôt au manque de fiabilité de la tribune qui menaçait de s'effondrer. Une tribune visiteur qui n'a visiblement pas supporté le tremblement de terre d'un magnitude de 4,9 qui a touché Lisbonne plus tôt dans la journée.Devant l'urgence de la situation et afin d'éviter un grave accident, le service de sécurité n'a pas autorisé la reprise de la rencontre qui pourrait donc se terminer dans les 30 prochaines heures selon le règlement de Ligue de Football Portugaise.Pas sûr que les supporters de Porto acceptent de remonter dans cette tribune en revanche.