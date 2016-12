0

Après avoir entraîné durant plus de trente ans en Europe, Sven-Göran Eriksson a posé ses valises en Asie depuis quatre ans. Et il n'est pas près de mettre fin à cette parenthèse touristique. Après avoir été directeur sportif du club thaïlandais du BEC Tero Sasana, puis directeur technique d'Al Nasr aux Émirats, l'entraîneur suédois de soixante-huit ans est retourné sur le banc depuis 2013, mais en Chine . Globe-trotter dans l'âme, Eriksson s'est décidé à parcourir l'Empire du milieu et vient de s'engager avec le Shenzhen FC, après avoir déjà coaché Guangzhou et Shanghai SIPG.Pensionnaire de deuxième division, le Shenzhen FC espère bien remonter très vite en Chinese Super League. Et les dirigeants du club comptent sur l'expérience et la connaissance du football chinois de Sven-Göran Eriksson pour réaliser ce challenge que n'avait pas relevé son prédécesseur Clarence Seedorf.Après la Chine, cap sur le Japon