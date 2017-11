Triplé d'Eriksen, le Danemark verra la Russie

618

FL

Une poule ouverte, un adversaire limité en barrages, le Danemark a saisi sa chance et se qualifie avec la manière pour la Coupe du monde en Russie . Chouette, ils ont de quoi de nous régaler.Six matchs, six 0-0 : mais qui allait briser la malédiction de ces matchs couperets depuis vendredi soir ? Réponse : le crâne de Shane Duffy , opportuniste sur un coup franc irlandais botté depuis le milieu de terrain. On joue la 6minute, et après le score vierge de l'aller, les Verts, qui sont virtuellement qualifiés, peuvent s'adonner à ce qu'ils savent faire de mieux : serrer les dents, se regrouper dans leur camp et envoyer des gros coups de pompe dans tout ce qui ressemble à un bout de cuir.Malgré un dernier rempart costaud comme Darren Randolph , la tranchée explose à la demi-heure de jeu. Après une brèche ouverte par ce diable de Pione Sisto Cyrus Christie marque contre son camp avec la complicité du poteau. Puis, au bout d'un contre, l'artiste Christian Eriksen place une sucrerie sous la barre. 1-2 à la mi-temps, le début du spectacle.Après le pied droit, le maestro délivre un coup de pinceau du gauche. Fin du suspense. À l'aise techniquement, les Danois maîtrisent leur sujet et le numéro dix en rajoutera même une couche.À Dublin ce soir, le Prince de Bel Éire s'appelait Eriksen. Sauf qu'il fallait bien qu'un Lord participe à la fête. Rentré en jeu en fin de match, Niklas Bendtner clôt la démonstration danoise, 5-1. Net et précis. Les Verts restent à la maison et, cette fois-ci, ne pourront pas se cacher derrière une main baladeuse.