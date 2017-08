Éric Sikora, le sang aujourd'hui, l'or demain ?

Le RC de Lens s'est tourné vers son ancien joueur le plus emblématique pour tenter de survivre en plein marasme. Comme en 2012, quand Sikora avait déjà repris la barre en catastrophe. Si les résultats ne sont pas encore là, certains continuent de voir en lui la solution idoine.

La valeur refuge

« Son équipe sera à l'image du joueur qu'il était »

Par Nicolas Jucha

Avec sa barbe fournie et grisonnante, son regard vif et ses allures de vieux loup de mer, on pourrait se dire qu'Éric Sikora a la gueule de l'emploi. Celle d'un capitaine aguerri qui va tenir le navire lensois en pleine tempête. Déjà cinq défaites en autant de matchs pour le plus gros – et de très loin – budget de Ligue 2. Alain Casanova balancé par-dessus bord, il était logique que la direction Sang et Or se tourne vers son ancien latéral. «» Ancien partenaire du nouveau coach de Lens dans les années 1990, Jimmy Adjovi-Bocco ne tarit pas d'éloges malgré la défaite à Orléans ce lundi (0-2). Tout comme Luc Dayan, président du Racing en 2012-2013 : «» Bien qu'il ait officié à Lille et Valenciennes , le spécialiste des restructurations de clubs se souvient avoir été parfaitement soutenu par celui qu'il avait installé comme entraîneur de l'équipe A. «Pour Dayan, Éric Sikora à Lens , c'est un peu «» car il connaît les rouages et dispose d'une légitimité presque absolue. «» , poursuit l'ancien dirigeant. Mais ce serait réducteur selon Adjovi-Bocco de réduire "Siko" à un rôle de gentille mascotte. «» À ce titre, Luc Dayan se souvient des bons résultats de son entraîneur qui, malgré une douzième place finale, «» une fois la montée injouable.Dans un contexte sportif comparable à celui de 2012, Éric Sikora peut-il faire mieux et réaliser l'exploit de remettre le RC Lens à la place que son budget était censé lui offrir ? «» Pour Luc Dayan, le futur des Sang et Or dépend tout autant de son nouveau coach que de tout le fonctionnement autour. «» Aujourd'hui, la seule certitude réside dans l'esprit que l'homme aux 600 matchs pros avec le Racing va insuffler à son équipe selon Adjovi-Bocco : «» On était loin du compte à Orléans ce lundi, mais la donne pourrait changer d'ici quelques semaines quand Eric Sikora aura pris la mesure de son équipe.