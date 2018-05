Éric Cantona, un espion ?

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si le plus grand détracteur du système bancaire au XXIsiècle était en fait un espion ?Pour les besoins d'un documentaire, leétait à l'entraînement du Pérou cette semaine. Présence qui intrigue et qui a fait causer dans les médias locaux. En effet, selon les futurs adversaires de la France , l’ancien attaquant de l’équipe de France a assisté à un entraînement du Pérou pour les espionner, à un mois du début du Mondial. «» , a écrit le journal. De son côté, le quotidien sportiftitrait «» .Bon, on se calme, Éric Cantona est plus enclin à devenir agent double, surtout quand on connaît ses antécédents avec le nouveau directeur de la DGSE, un certain