Éric Abidal flambe dans un tournoi de foot à six

French legend Eric Abidal showing he's till got it at @StarSixes What a baller 🔥pic.twitter.com/vDuxqmLaJV — 101 Great Goals (@101greatgoals) 15 juillet 2017

AS

Éric Abidal est un petit cachottier.Alors qu'il n'a planté jamais un pion en championnat ou en équipe de France lorsqu'il était professionnel, l'ex-international se régale et fait étalage de son talent de buteur au tournoi, une compétition de foot à six ayant lieu actuellement à Londres et réunissant d'anciennes stars du ballon rond. Le Français y a en effet marqué un but magnifique après avoir fixé le gardien d'une double feinte de frappe du gauche.Joue-là comme Candela.