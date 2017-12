Enzo Zidane file en Suisse

2

Arrivé au Deportivo Alavés cet été, Enzo Zidane avait disparu des radars de la Liga depuis le 10 septembre dernier après seulement deux rencontres et 71 minutes disputées avec les. Pas vraiment convaincant lors de ses deux autres apparitions en Coupe du Roi, le meneur de jeu de 22 ans a été prié de faire ses valises dès cet hiver.Résultat, après avoir résilié son contrat d'un commun accord avec le club basque, Enzo Zidane a rebondi dans la foulée en Suisse , au FC Lausanne-Sport plus exactement. Chez l'actuel cinquième de Super League, le fils du double Z aura l'honneur d'être coaché par Fabio Celestini.Bon Nouvel An suisse.