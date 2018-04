Entre larmes et colère : adieu Samba

Après Thomas Rodriguez (Tours) et Baptiste Le Foll (Guingamp), le football français se voit endeuillé pour la troisième fois en tout juste un mois à la suite du décès de Samba Diop, défenseur central de la réserve du Havre. Grand espoir du club doyen, le jeune homme de 18 ans devait prochainement franchir le pas vers le groupe professionnel avant d’être fauché en pleine force de l’âge. Aujourd’hui, le club et son public souhaitent lui rendre hommage, malgré une LFP inflexible sur le huis clos qui frappera le prochain match du HAC contre le Gazélec Ajaccio.

234

Le huis clos de l'indécence

Les supporters ne lâchent rien

La @LFPfr n’a jamais refusé la présence de la famille de Samba Diop, ce vendredi au Stade Océane. Merci de ne pas attiser les tensions entre les supporters et la LFP dans ce moment qui doit être guidé par la cohésion autour des proches de Samba. — HAC Football (@HAC_Foot) 9 avril 2018

Par Julien Duez

Tous propos recueillis par JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , énumère Michaël Bunel, responsable de la préformation du HAC et qui a suivi Samba Diop depuis son arrivée à la Cavée verte à l’âge de cinq ans. «, affirme son ancien coach.» Michaël Bunel prend une respiration profonde et rappelle que le défenseur central pouvait compter en permanence sur le soutien sans faille de sa maman. «Ce dimanche, le HAC a lancé une cagnotte destinée à soutenir financièrement la famille Diop , que des membres du staff et de la direction ont rencontré après le drame afin de lui présenter ses condoléances. «, soupire Michaël Bunel.» En attendant, du côté des supporters, la colère gronde. À cause du huis clos total qui frappe le Stade Océane à la suite de l’envahissement de terrain perpétré face à Quevilly-Rouen , le public ne pourra pas rendre hommage à Samba ce vendredi face au Gazélec Ajaccio . «» , tremble Olivia Detivelle, présidente du Kop Ciel et Marine, qui jure ne pas remettre en cause la sanction infligée au HAC par la LFP, mais ne comprend pas que celle-ci ne soit pas décalée au mardi 24 avril, lorsque le Havre accueillera Nancy . «» , confie cette mère d’une fille de l’âge de Samba Diop.Au Gazélec , le directeur sportif Christophe Ettori confie que son club «[il avait]» , analyse l’ancien Gazier.Du côté de la LFP, on explique que la décision d’infliger à titre conservatoire un match à huis clos total au Havre a été prise jeudi dernier, soit la veille de la mort de Samba Diop, au regard des éléments qu’elle avait à disposition, à savoir l’envahissement de terrain contre Quevilly-Rouen . Concrètement, le Stade Océane restera vide jusqu’à ce que l’instruction soit rendue le jeudi 19 avril par la commission de discipline. Impossible de décaler la sanction donc, les décisions rendues à titre conservatoire n’étant pas susceptibles d’appel. Afin de rester en phase avec le règlement, les instances officielles ont dès lors permis le report du match contre Reims prévu vendredi dernier et organisé une minute de silence sur tous les terrains de Ligue 1 et 2 lors du week-end écoulé.En revanche, la Ligue conteste les accusations selon lesquelles la famille Diop ne pourrait assister au match contre le Gazélec en raison du huis clos. Comme l’exige la procédure, les deux clubs fournissent à la commission des compétitions une liste de personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte du club. Et cette dernière n’aurait pas de raison de s’y opposer.Pas de quoi calmer la douleur havraise pour autant. «, tempête Yann Simon , membre des Barbarians Havrais.» Michaël Bunel ajoute que la mémoire de Samba Diop sera honorée le 18 avril lors de la Soirée des Majors, une cérémonie qui met en avant les meilleurs joueurs de chaque promotion du centre de formation, sur le plan sportif, mais aussi humain. Deux domaines dans lesquels Samba Diop aurait dû exceller encore longtemps.