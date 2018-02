Entorse et fissure pour Neymar, plus que jamais incertain pour le Real

Il est cinq heures, Paris s'effraie.Sorti prématurément lors du Classique face à Marseille (3-0) à cause d'une mauvaise réception lors d'un duel avec Bouna Sarr Neymar connaît l'étendue des dégâts.Un communiqué du club indique que l'attaquant brésilien souffre non seulement d'une entorse de la cheville droite, mais également d'une fissure du cinquième métatarsien, un os du pied, ce qui met fortement en doute sa participation au match retour de Ligue des champions face au Real Madrid mardi prochain.De son côté, Marquinhos souffre d'une lésion musculaire de grade 1 du quadriceps gauche, un nom barbare qui fait plus de peur que de mal, la présence du défenseur face au Real n'étant pas remise en question.Mauvaise nouvelle pour Thiago Silva