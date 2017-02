Entorse du genou pour Gomis

82

CP

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule.Ce dimanche, l'OM ne s'est pas seulement incliné (3-2) contre Nantes en clôture de la 25journée de Ligue 1. Marseille a aussi perdu son meilleur buteur Bafétimbi Gomis . L'attaquant a dû être remplacé par Bouna Sarr à la 66minute, suite à un choc avec Diego Carlos. Avant ça, il avait une nouvelle fois trouvé le chemin des filets en plantant un doublé en dix minutes.D'ailleurs en conférence de presse, Rudi Garcia ne s'y est pas trompé, il a lourdement insisté sur le préjudice causé par la future absence de l'ancien Lyonnais : «Un vrai casse-tête pour l'entraîneur français qui va devoir se passer d'un joueur qui a inscrit la moitié des buts de son équipe, égalé son record de pions en Ligue 1 et qui reste sur six buts en quatre matchs. Et cela à seulement deux semaines de la réception du PSG au Vélodrome.