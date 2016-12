Énorme évasion fiscale pour CR7 et Mourinho ?

12

C'est une information qui va faire grand bruit.Selon Mediapart, Cristiano Ronaldo José Mourinho et Falcao auraient dissimulé des centaines de millions d'euros (150 pour le seul CR7) dans des paradis fiscaux en Irlande , en Suisse ou encore au Panama . À la baguette, Jorge Mendes. L'agent aurait monté un système permettant cette évasion fiscale, qui dure depuis au moins sept années et dont auraient profité sept de ses clients. Comme les deux joueurs et l'entraîneur donc, qui auraient utilisé des sociétés écrans et des comptespour réduire drastiquement leurs impôts.Mediapart se base sur l'enquête Football Leaks, à laquelle le média a participé, et ajoute que de nouvelles révélations vont voir le jour lors des trois prochaines semaines. Affaire à suivre.