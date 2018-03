Enfin une victoire pour Lyon !

155

Lyon (4-3-3) : Lopes – Rafael, Marcelo, Morel, Mendy – Ferri, Tousart, Ndombele – Traoré, Mariano, Maolida. Entraîneur : Génésio.



Caen (3-5-2) : Vercoutre – Genevois, Diomandé, Djiku – Guilbert, Féret, Aït-Bennasser, Peeters, Bessat – Rodelin, Crivelli. Entraîneur : Garande.

Fekir n'était pas là. Mais il y avait Traoré.Et heureusement. Car contre Caen , c'est bien l'ailier droit qui a donné la victoire à l'Olympique lyonnais, à la recherche d'un succès en Ligue 1 depuis six journées (trois victoires, trois nuls). Pourtant, le buteur de l'heure de jeu a plutôt déçu ce dimanche. Comme le reste de l'équipe rhodanienne, en fait, à l'exception notable de Lopes et Mendy.Si le portier portugais s'est mis en évidence, c'est d'ailleurs le signe que Caen a fait trembler l'OL à plusieurs reprises. Mais malgré des occasions de part et d'autres engluées dans un faux rythme, ce sont bien les locaux qui font la bonne affaire de la soirée.Les Gones reviennent ainsi provisoirement à deux petits points de Marseille . Qui va donc devoir s'imposer face à Toulouse.