Enfin un bon résultat pour Lille

Lille (3-3-3-1) : Maignan - Lé, Maia, Alonso - Mendes, Bissouma, Ballo-Touré - El-Ghazi, Benzia, Balhouli - Ponce



Valenciennes (4-4-2) : Merville - Néry, Aloé, Niakaté, Pierre-Charles - Romil, Thiago, Karaboué, Mauricio - Masson, Guezoui

Il aura donc fallu la réception d'une équipe de Ligue 2 pour que le LOSC de Bielsa, mal en point en championnat, renoue avec un bon résultat. Mais que ce fut dur ! Les hommes de l'Argentin, pourtant larges favoris de la partie, ont dû attendre les tirs au but pour fêter leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue au détriment de Valenciennes Tout avait bien commencé pour les pensionnaires de Ligue 1, qui ont fait la différence dès le quart d'heure de jeu grâce à Benzia, réaliste sur un bon centre d'El-Ghazi. Mais VA ne s'est pas laissé faire : juste avant la mi-temps, Pierre- Charles a profité d'une mauvaise relance d'Alonso pour aller égaliser. Au retour des vestiaires, les Lillois ont élevé le niveau et, après de multiples occasions manquées, ont réussi à reprendre l'avantage par la tête d'Alonso, bien placé sur un coup franc frappé par Bahlouli. Mais puisque rien n'est facile pour les Dogues cette saison, et comme l'adversaire en avait dans le bide, les visiteurs sont une nouvelle fois revenus dans le match grâce à un penalty de l'entrant Mothiba provoqué par Bissouma dans le temps additionnel.Malheureusement pour eux, la longue séance de tirs au but (sept tentatives pour chaque camp) s'est achevée en leur défaveur, Pierre-Charles loupant le dernier tir. Lille peut souffler. Mais pas trop non plus.