Encore une stat affolante pour Mbappé

0

Les meilleurs buteurs français en phase éliminatoire de LdC. Seuls 6 joueurs font mieux que Mbappé (18 ans...). pic.twitter.com/yKQDqBoZ8c — David Wall (@1DavidWall) 19 avril 2017

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'où ira le petit Kylian ? Le Monégasque a encore marqué hier soir contre Dortmund , son cinquième but en seulement quatre matchs disputés en phase éliminatoire de la Ligue des champions. Dit comme cela, cette performance paraît impressionnante, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle est mise en perspective avec celles de ses compatriotes.À seulement 18 ans, le jeune attaquant fait déjà partie des six meilleurs buteurs français de l'histoire, à ce niveau de la compétition. Il rejoint déjà dans ce classement, son coéquipier en sélection, Antoine Griezmann , auteur également de cinq buts.» , dans le top 3 avant la fin de la compétition ?