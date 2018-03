Encore une prolongation de contrat pour CR7 ?

1

JM

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?Selon, Fiorentino Pérez se serait déjà engagé à prolonger une nouvelle fois le contrat de Cristiano Ronaldo . L'occasion pour la superstar madrilène de renégocier son salaire à la hausse, lui qui ne touche actuellement "que" 21 millions d'euros par an, bien loin des 40 millions de Lionel Messi , des 37 millions de Neymar et même des 27 millions d' Ezequiel Lavezzi en Chine Le contrat actuel du Portugais court jusqu'au 30 juin 2021 - il aura alors 36 ans. Et il ne semble donc pas décidé à raccrocher les crampons pour le moment.En même temps, quand on le regarde jouer, est-ce qu'on constate réellement une diminution de ses performances, malgré ses trente-trois printemps ? Les joueurs du PSG peuvent apporter une réponse à cette question : non, pas vraiment.