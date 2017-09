Encore un nul et des regrets pour l'OL

De nouveau fébrile derrière, l'OL a encore une fois été rejoint au score pour concéder un nul face à l'Atalanta (1-1). Un quatrième match sans victoire de rang, d'autant plus rageant que les Lyonnais avaient dominé leur sujet.

Traoré au bout du déchet

Une papouille de Gómez pour le mur lyonnais

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Tete, Marcelo, Morel, Mendy – Ndombele, Tousart – Traoré (Cornet 85e), Fekir, Aouar (Depay 70e) – Mariano (Maolida 70e)



Atalanta (3-5-2) : Berisha – Masiello, Caldara, Palomino – Hateboer, Cristante (Castagne 45e), De Roon, Freuler, Spinazzola – Petagna (Iličić 61e), Gómez

Non, ça ne va toujours pas mieux pour l'OL. On a bien cru, l'espace de quelques minutes, que les Gones étaient partis pour faire un résultat face à l' Atalanta , notamment au terme d'une première période archi-dominée et achevée de la meilleure des manières avec un but de Traoré. Mais les erreurs se répètent, et ce match s'intègre parfaitement dans leur début de saison décevant. Ça manque encore d'automatismes, de justesse, et surtout, ça reste fébrile derrière. Une nouvelle erreur défensive qui coûte deux points aux Lyonnais, et il y a de quoi râler.Génésio était pourtant bien parti dans son opération zéro déchet, en laissant Depay sur le banc au profit du jeune Aouar. Il pouvait aussi espérer du jeu en constatant rapidement une physionomie à l'avantage de ses hommes. Mais avec ou sans le ballon, le match est pourri d'entrée par les approximations techniques. Contrôles ratés, transmissions mal assurées, tout y passe, et les Gones ne sont pas aidés par des Italiens regroupés et auteurs de nombreuses fautes.À défaut de jeu léché, ils finissent par se montrer dangereux avec les tentatives de loin du bourrin Mariano , qui sollicite Berisha par deux fois. Tete parvient même à le battre, mais sa tête en cloche frappe la barre. Au bout du marasme, c'est une individualité, et la meilleure s'il en est, qui finit par débloquer la situation. Fekir enrhume De Roon côté gauche. Un crochet, une feinte, un caviar pour Traoré qui claque la talonnade, puis la patate qui va bien pour battre le portier(45). Juste avant la pause, l'idéal.Mais derrière, l'OL est donc une nouvelle fois fébrile. Hateboer avait failli en profiter en première période, manquant inexplicablement une tête au deuxième poteau. En seconde, Petagna et Gómez commencent par se rapprocher. Et sur un coup franc peu avant l'heure de jeu, le mur lyonnais s'effrite et laisse le numéro 10 argentin ajuster Lopes d'une frappe puissante collée au poteau (57). C'est ballot. Sonnés, les Gones accusent le coup et mettent bien dix minutes à s'en remettre.Derrière, le final ne manque pas d'artifices. Tete , décidément le gars poissard de la soirée, voit une autre de ses têtes détournée sur la ligne. Puis Berisha, assurément le grand bonhomme du soir côté italien, détourne une mine de Ndombele et sauve son équipe d'un pion contre son camp. L' Atalanta n'était pas franchement au top de sa forme ni à la hauteur de sa réputation. L'OL, lui, a été fidèle à la sienne.