Encore un mort sur un chantier au Qatar

Pour le Qatar , à chaque jour suffit sa peine.Un homme est mort ce jeudi, sur le chantier du Khalifa International Stadium de Doha. Âgé de quarante ans, il était de nationalité britannique et ce sont d'ailleurs les seules informations connues à ce jour, relayées par. Le comité organisateur précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de son décès. Il assure également que les proches de la victime ont été immédiatement prévenus et a tenu à leur présenter ses sincères condoléances.Ce décès intervient trois mois après celui d'un ouvrier du chantier d'Al Wakrah, mais son identité n'est toujours pas connue. En 2014, la société en charge des travaux avait introduit un nouveau règlement visant à mieux protéger ses travailleurs, à la suite des craintes exprimées par des associations de défense des droits de l'Homme. Ce qui n'a pas empêché par après deux ouvriers indiens âgés d'une cinquantaine d'années de décéder d'un arrêt cardiaque, ni une demi-douzaine d'autres travailleurs de subir des blessures graves. Et on ne parle là que de cas officiellement reconnus.Avec toutes les zones d'ombre qui entourent la préparation de cette Coupe du monde, la chaleur pendant les matchs ne sera bientôt plus un problème.