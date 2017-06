Encore un an de plus pour Nivet

HL

Celui qui a le crâne de Cristophe Jallet et la longévité de Maldini prolonge avec l'ESTAC.L'emblématique capitaine de l'équipe troyenne «» comme l'a annoncé le club sur son compte twitter.Un an après l'avoir perdu, la Ligue 1 retrouve l'un de ses plus beaux créateurs. Le numéro dix troyen a désormais les cannes un peu lourdes mais l'élégance ne l'a jamais quittée. Et ce n'est pas passé inaperçu auprès du maire de la ville de Troyes , François Baroin, qui a comme projet de lui ériger une statue. Avant cela, il illuminera le multiplex Ligue 1 du samedi soir.