En recherche sur LinkedIn, Zaccardo s'est trouvé un club

JB

Marché des transferts 2.0.Membre de lachampionne du monde en 2006 et ancien soldat de Palerme et Parme, Cristian Zaccardo s'était retrouvé sans club à la fin de son contrat à Carpi l'été dernier ; il avait fait marrer les internets en décidant de tenter sa chance sur LinkedIn , malgré une carrière qui parle pour lui. Un choix qui lui a permis, à 35 ans, de rebondir dans une destination exotique.Le défenseur aux 18 capes, également passé par le Milan et Woflsburg, va donc prolonger son aventure sur les terrains du coté de Malte, où le Le Hamrun Spartans FC l'a engagé jusqu'à la fin de la saison. «, témoigne-t-il.Il connaît LinkedIn, Ben Arfa ?