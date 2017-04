En fait-on trop avec le sang des joueurs ?

Pour des raisons de santé évidentes, tout footballeur est obligé de sortir du terrain dès qu’il est victime d’un saignement, aussi minime soit-il. Quels seraient les risques si cette règle n’était pas imposée ? Et est-ce obligatoire de déclarer une maladie transmissible par le sang ?

Par Florian Cadu

Un crampon qui traîne sur une cuisse, une arcade qui pète après un duel aérien, un coup de coude au niveau de la lèvre, un duel crâne contre crâne, et voilà une tache rouge qui se dessine. Qu’elle recouvre toute une partie du corps ou qu’elle soit superficielle, la sentence est la même : sortie de terrain pour le blessé atteint d’un petit ou d’un gros bobo, quelques soins plus ou moins compliqués, un épais bandage ou un mince pansement, et le joueur peut retourner se promener sur le terrain. Sauf que parfois, la blessure ne veut rien entendre et le sang continue de couler. Un peu ou beaucoup, l’arbitre s’en moque et ordonne au malheureux de retourner auprès de son staff pour définitivement bloquer cette coulée tenace. Ce qui peut être insupportable quand on pense qu’elle peut s’arrêter toute seule avec un peu de temps.Pourtant, cette règle fait évidemment sens. Son objectif est d’empêcher la transmission par le sang de maladie virale, à savoir l’hépatite B, l’hépatite C ou le sida. Un malade atteint d’une de ces pathologies peut en effet contaminer une autre personne si les deux sangs se « mélangent » . «, confirme Philippe Kuentz, médecin de l’AS Monaco depuis douze ans.» Ok. Et si jamais le corps arbitral fait preuve d’un peu trop de mansuétude, les risques de transmission sont-ils importants en cas de contact entre les deux plaies ? «, reprend le médecin.Dès lors, pas question de parler d’excès de zèle au sujet des décisions arbitrales. Outre le fait que la plaie pourrait s’infecter et le sang troubler le champ de vision d’un joueur, soigner la blessure demeure un principe élémentaire. «» , insiste Philippe Kuents. Surtout que les footballeurs ne sont absolument pas à l’abri des maladies concernées. Les staffs médicaux doivent d’ailleurs obligatoirement être informés de ces pathologies. Chose respectée selon le médecin de l’ ASM . «Plus globalement, les médecins évoluant dans le football de haut niveau incitent vivement les joueurs à procéder aux vaccins contre l’hépatite. D’autant que de nombreux joueurs sont porteurs de la maladie sans le savoir. Le docteur Kuentz, qui a connu quelques cas sur le Rocher, explicite : «Les footballeurs ne seraient donc pas obligés de se vacciner contre l’hépatite B pour pouvoir évoluer au plus haut niveau ? «. » S’ils ne sont pas convaincus, ils pourront toujours réfléchir au geste de Chicão. En 2012, le joueur Santa Cruz avait tartiné de sang le visage d’Esley, qui lui avait ouvert l’arcade sourcilière d’un bon coup de coude dans un match de troisième division brésilienne. «» , avait réagi Esley. Tant qu’il n’avait pas de plaie sur la tronche...