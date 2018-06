En Égypte, regarder le Mondial n'est pas gratuit

BeIN Sports est l'acteur suprême des droits TV sportifs au Moyen-Orient. Si bien qu'en Égypte, aucune rencontre ne sera diffusée sur les chaînes gratuites. Le Caire essaie de hausser le ton, mais ni le diffuseur ni la FIFA n'ont pour le moment cédé d'un pouce.

La moitié de son salaire pour voir beIN

L'Arabie saoudite se moque de beIN

Par Nicolas Jucha

Propos de Ahmad Youssef recueillis par Nicolas Jucha

Serait-il possible que la majorité des 100 millions d'Égyptiens ne puissent suivre les performances des Pharaons, après 28 ans d'abstinence en Coupe du monde ? C'est bien le drame national que l'Autorité égyptienne de la concurrence essaie d'éviter, après avoir sommé la FIFA d'autoriser la diffusion en clair de 22 matchs du Mondial. À l'origine de la lutte, une plainte dont les autorités égyptiennes n'ont pas révélé la source, qui accusait les dirigeants du football mondial d'avoir enfreint les règles de la concurrence. Ce qui, concrètement, revient à accuser beIN Sports, détenteur exclusif des droits au Moyen-Orient, d'avoir pu s'offrir toutes les affiches de la Coupe du monde de façon déloyale.Le problème, pour les Égyptiens, c'est que la filiale d'Al-Jazeera coûte cher. «» , souligne Ahmad Youssef, journaliste pour Kingfut, l'un des principaux médias footballistiques égyptiens. Si l'on ajoute à la facture les 78 euros d'installation du décodeur, on comprend bien qu'un Égyptien qui veut voir Mohamed Salah sur les pelouses russes devra se couper un bras. Littéralement. À moins de se tourner «» , ou de se résoudre au «Entre beIN Sports et l'Égypte, les tensions ne datent pas du Mondial 2018. Le groupe qatari a déjà écopé d'une amende de 18 millions d'euros pour violation des lois de la concurrence. «» Ce qui devrait pousser à une tolérance envers onSport, «» , qui diffuse en général les matchs de l'équipe d'Égypte et devrait diffuser les matchs des Pharaons gratuitement sur YouTube. Une péripétie à laquelle le groupe beIN est habitué, et qui n'est pas étrangère aux tensions diplomatiques entre Doha et certains de ses voisins comme l'Égypte, mais aussi Bahreïn, les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite. Si la chaîne qatarie a récemment trouvé un accord de sous-licence pour les droits du Mondial avec Abu Dhabi, les communications avec Ryad sont en revanche coupées.Selon beIN, les dirigeants saoudiens refuseraient même tout dialogue et favoriseraient le piratage de leurs images par le bouquet Be-Out-Q, qui non seulement diffuse les droits licenciés de beIN, mais parodie également sa ligne éditoriale. Ahmad Youssef en est convaincu, les victimes sont économiques en Égypte, mais l'origine du problème est, comme en Arabie saoudite, bien politique : «» Un problème politique qui pourrait prendre des proportions encore plus grandes dans quatre ans, quand le Mondial se jouera au Qatar...