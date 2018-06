Allez hop ! On enchaîne les gars, on garde le rythme, on ne faiblit pas. Petite coquinerie du calendrier, après le Portugal-Maroc du groupe B qui s'est terminé sur un fade (fado ?) 1-0 pour les gars de Cristiano, on rebascule sur le groupe A.



L'enjeu ? Savoir si l'Uruguay rejoindra la Russie en huitièmes et se donnera le droit de disputer une petite finale lundi prochain.



Pour l'Arabie Saoudite, c'est surtout leur différence de but qui les préoccupe. Après le 5-0 ramassé en ouverture contre les ouailles de Vlad, une nouvelle fessée pourrait rendre houleux leur retour à Ryad.