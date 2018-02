Revivez Toulouse FC - Paris S-G (0 - 1)

On a pas vu un gigantesque PSG, plutôt un PSG en rodage qui a géré son effort pour pas se cramer avant mercredi. Emery a fait tourner, on sait toujours pas qui jouera à Madrid, et la victoire est sauve.

Bravo aux Toulousains qui ont fait un math plus que solide et qui prennent un but idiot, même si Paris méritait de marquer.