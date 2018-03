En direct : Tottenham - Juventus Turin (1 - 2)

Il nous reste six minutes à baver. Alors, on regarde un peu les menus. Côté Tottenham, pas de surprise : Aurier est suspendu, donc Trippier débarque (heureusement), et Lamela cède sa place à Son ; la Juve, elle, est sans Mandzukic, sans Bernardeschi, sans De Sciglio mais avec Barzagli, Matuidi et Dybala. Oui, ça va être monstrueux.