Le Barça pour Paris, City pour Monaco

C'est parti pour le tirage au sort des huitièmes de C1 et des seizièmes de C3. On va connaître les adversaires du PSG, Monaco, Lyon et Sainté.

Le résumé des 8es de Ligue des champions... pic.twitter.com/urxG6U8V3M — Actualites FOOT (@Actualites_FOOT) 12 décembre 2016

#EuropaLeague Le tirage des 16es, c'est à 13 heures!Quel adversaire souhaitez-vous pour votre club? pic.twitter.com/nPeDHQ7wA9 — L'UEFA (@UEFAcom_fr) 12 décembre 2016

En 4 ans on aura joué plus de fois contre le Bayern Munich que Manchester United a gagné de matchs en LDC sur la période 🙈 — Arsenal French Club (@FrenchAFC) 12 décembre 2016

Mesut Özil : " j'espère gagner la Ligue des champions avec Arsenal !! Je pense qu'on a l'équipe pour gagner . " pic.twitter.com/qCadGeOTQo — Homeofthefoot ANG (@homeofthefoot7) 2 décembre 2016

Le tirage au sort complet des 8es de finale #ChampionsLeague #PSG pic.twitter.com/qt93eJNfiF — Paris No Limit™ (@ParisNoLimit) 12 décembre 2016

Au risque de me faire pourrir, je pense vraiment que Monaco peut passer vs Manchester City. #TirageLdC #jycrois — Estelle Denis (@DenisEstelle) 12 décembre 2016

JOUR DE TIRAGE DE LDC. ∧_∧ ( ・ω・) _| ⊃/(___/ └-(____/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Ah bah non je suis lyonnais... <⌒/ヽ-、___/<_/____/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — ️juda51® (@jda51) 12 décembre 2016

Par Florian Cadu

: On termine sur ce sentiment mitigé pour nos clubs français. On aura des affiches, mais pas sûr qu'on ait beaucoup de postulants lors du tour suivant. On se retrouve sur sofoot.com , avec plein d'analyse sur ce tirage. Tchao les loups.: Et voici celui de la Ligue des champions.: En ce qui concerne la C3, voilà le tablefinalement.Athlétic Bilbao – APOEL NicosieLegia Varsovie – Ajax AmsterdamAnderlecht – Zénith Saint-PétersbourgAstra Giurgiu – KRC GenkManchester United – Saint-ÉtienneVillarreal – AS RomeLudogorets – CopenhagueCelta Vigo – Chaktior DonetskOlympiakos – OsmanlısporLa Gantoise – TottenhamRostov – Sparta PragueKrasnodar – FenerbahçeBorussia Mönchengladbach – FiorentinaAZ Alkmaar – LyonAPOEL Beer Sheva - BeşiktaşPAOK Salonique – Schalke 04: On répète : Sainté prend Manchester United (retour d'Ibra en France), Lyon écope d'Alkmaar, Monaco devra bouffer Manchester City et le PSG se tape Manchester City.13h28 : Pour le reste, on s'en fout, mais on le dit quand même : Hapoël-Beşiktaş et PAOK-Schalke 04.: Ce qui veut dire que Lyon ne prendre pas de grosse. Et ce sera Alkmaar ! Enfin un tirage « clément » pour les Français.: Borussia Mönchengladbach-Fiorentina ! Encore une belle affiche !: Le Fener' décroche Krasnodar.: Prague écope de Rostov... Roulement de tambour dans la tête de Jean-Michel Aulas , en Chine.: Qui pour La Gantoise ? Lyon ? Bah non, Tottenham.: Celta Vigo-Shakhtar Donetsk et Olympiakos-Osmanlıspor. On attend toujours l'OL...: Ludogorets, qui a bien emmerdé Paris, récupère Copenhague. Deux clubs qui viennent de la C1.: Pendant ce temps-là, Villarreal affrontera la Roma... C'est nul. Nul, nul, nul.: SAINT-ETIENNE ! United-ASSE, génial !: Manchester United, l'ogre de la compétition, attrape...: L'Astra passe entre les gouttes de l'Hexagone et prend Genk.: Anderlecht tombe sur le Zénith. Un petit choc dans cette épreuve.: Bilbao-APOEL et Varsovie-Amsterdam. Pas de clubs français à l'horizon. Suspense...: Pour avoir une idée des équipes en présence, voilà un petit récapitulatif.: Depuis deux ans, les Français n'ont jamais dépassé les seizièmes de finale. Il faut faire mieux, Messieurs.: Du beau monde dans le premier chapeau également, comme la Roma et Tottenham.: L'idée, c'est de ne pas tomber contre MU, quoi. Ce serait con. Si on pouvait éviter Villarreal, aussi, ce ne serait pas mal.: Lyon et Sainté sont têtes de série. Mais comme on l'a vu en C1, ça ne protège pas toujours.: Bon, on se dirige tranquillement vers la cour des élèves maternels. Où le petit Lucien a été expulsé et est reparti à Nice. En revanche, on va regarder avec qui vont s'engueuler Christophe le Stéphanois et Bruno le Lyonnais.: Pep, Kun et compagnie, Monaco vous attend. Tremblez...: Voilà une stat qui va faire plaisir aux supporters de Manchester United. Aucun commentaire.: C'est seulement maintenant qu'on pense à Mesut Özil , et son rêve inatteignable.: C'est vrai que Motta ne sera pas là pour le match aller. Avantage ou inconvénient ? Pour rappel, Barcelone a battu quatre fois le PSG en neuf rencontres (pour deux défaites) en Coupes d'Europe. Patrick Kluivert , l'emploi fictif du PSG, déclare qu'il faudra «» . Ah bon ?: Dans un gros quart d'heure, c'est le tirage de C3. Moins sexy, mais ça va être cool.: On adore la sérénité du Bayern... Qui a éliminé Arsenal en huitièmes en 2012-2013 et en 2013-2014.: Allez, une petite piqûre de rappel. Franchement, on peut se régaler, il n'y a pratiquement que des affiches. Les clubs portugais et français vont galérer.: Un petit mot sur Naples-Real Madrid, puisque ce sera le retour de Gonzalo Higuaín . Merci Mister Blague. En tout cas, ça va gueuler au San Paolo.: Arsenal peut--il battre le Bayern Munich ? Comme ça, on a envie de dire non. Mais surtout, on a envie de prendre lesdans nos bras et les consoler...: Au risque de se faire pourrir, on va donner le prono d'Estelle Denis concernant le City-Monaco...: Paris n'a donc pas à pleurer d'avoir terminé deuxième, puisqu'Arsenal se mange Munich. Autant dire que les deux clubs n'ont pas eu de bol...: Voilà le résumé du tirage. Avec une pioche compliquée pour les clubs français.PSG-BarceloneManchester City-MonacoReal Madrid-NaplesBenfica-DortmundBayern Munich-ArsenalPorto-JuventusBayer Leverkusen-Atlético de MadridSéville-Leicester: Et on termine sur ce qui est, sans doute, la confrontation la plus faible, entre Leicester et Séville.: BARCELONE pour le PSG ! Aïe aïe aïe...: L'Atlético de Madrid affrontera Leverkusen. Il y a moyen pour les Espagnols de s'en sortir tranquillement.: Porto pour la Juve ! C'est tout bon pour les Turinois.: Le Bayern Munich, lui, chope Arsenal. Encore une fois... Arsène Wenger est en train de pleurer.: Sinon, Dortmund est en quarts de finale. Les Allemands battront Benfica en huitièmes.: Real-Naples pour le deuxième choc ! Ouhhh, ça va être chaud...: C'est l'immense Ruud Gullit qui pioche... Et Monaco prend Manchester City !: «» Visiblement, ça excite certains...: Une petite pensée pour les Lyonnais, quand même.: Bonjour Mesdames, salut Messieurs, nous voilà réunis tous ensemble pour suivre ce fabuleux tirage au sort. Qui va éliminer le Paris Saint-Germain ? Qui va subir les foudres de Monaco ? Voilà les principales questions de cette séance.