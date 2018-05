En direct : Suivez l'annonce de la liste de Deschamps

C'est le Jour J, l'Heure H, l'instant T. Tout à l'heure, au JT de TF1, Didier Deschamps annoncera la liste des 23 chanceux qui iront prendre des selfies à Moscou, ainsi que celle des réservistes. Alors pour être sûr et certain de ne rien rater, So Foot allume la télé dès 17h45. Et tant pis s'il faut se coltiner « Quatre mariages pour une lune de miel » en attendant.

https://www.youtube.com/watch?v=ZW1OP-Tp-NA

Par Alexandre Doskov, sur un canapé marron

L'émission elle va reprendre un jour ? Ou ils vont laisser la pub jusqu'à l'annonce de DD ?Déjà 5 minutes de pub pour TF1. C'est beaucoup ! Je regarde peu la télé en général donc je sais pas combien de temps ça dure normalement, mais là j'ai l'impression qu'ils font fort.J'ai envie d'acheter du Vanish.@ElNinoFerrer Je bois pas de diabolo grenadine, c'est trop sucré et j'ai des abdos à entretenir. En revanche, si tu me parles de Perrier...Et déjà une coupure pub... Saloperie de capitalisme.Je suis circonspect. D'abord, l'émission s'appelle «» , mais y a aucune célébrité. Ou alors je les connais pas, comme dans « D» où je sais jamais qui est le danseur pro et qui est la star. Ensuite, je pige pas trop le concept. Visiblement, ils se mettent des notes. C'est une sorte de «» avec les mariages ? Éclairez-moi !Elle est sérieuse elle se marie en robe noire elle ??? Je suis pas réac mais quand même, y a des limites.Vous vous souvenez pas de l'époque où Yannick était un vrai rappeur, pas vrai ? Quand il était avec la Mafia Trece ? Ben moi, si. Et il était carrément bon :Pour l'instant, il y a une émission que je n'ai jamais regardé et qui filme les mariages de couples qui ont l'air gentils. Et là, il y en a un où le DJ a mis «» de Yannick. Forcément un mariage réussi. En tout cas moi, je suis conquis.Salut les nullos ! Alors, vous tremblez ? Vous avez parié beaucoup d'argent sur la présence de Steven Nzonzi et Clément Lenglet dans la liste, et vous êtes en train de comprendre que vous avez peut être fait une bêtise ? C'est pas grave, vous pleurerez tout à l'heure, vers 20h30. Pour l'instant on met ses pieds dans ses chaussons, on allume son téléviseur, et on reste bien avachi devant TF1. C'est parti.