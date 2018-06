En direct : Suisse - Costa Rica (0 - 0)

Salut les fans boys !



Belle journée ? Pas trop chaud ? Perrier citron-citron vert dans la main gauche, télécommande dans celle de droite ? Vous êtes remis de l'élimination de l'Allemagne ? Bienvenue sur ce direct commenté de Suisse-Costa Rica, comme on dit en bon français.



BUT NOW : ARE YOU READY TO RUUUUUUUUMBLEEEEEEEEEEEEEE ??