En direct : RB Leipzig - Marseille (1 - 0)

Dans le camp d'en face, l'OM se présente très affaiblie dans ce quart aller et va surtout chercher à limiter la casse, ce serait déjà bien. Marquer au moins un but, avec pour ça Mitroglou préféré à Germain. Et essayer d'encaisser le moins possible, malgré une charnière inédite composée du jeune Kamara et de Luiz Gustavo, l'homme à tout bien faire. Rappelons les absences de quatre cadres : Thauvin, Mandanda, Rolando et Rami. Ouch...