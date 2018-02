En direct : Le Live "À jamais les premiers !" (3 - 0)

Je me suis goinfré des matchs toute la journée pour ne pas trop penser à ce match. Du Bordeaux-Nice en double écran avec Manchester-Chelsea, du OL-ASSE à cheval avec la finale de la League Cup entre Arsenal et City... Mais depuis plus d'une heure et demie, j'ai plus rien à me foutre sous la dent. J'en peux plus, j'en tremble. Je me suis même remis à fumer.