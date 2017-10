En direct : Paris S-G - Anderlecht (0 - 0)

Wazaaaaaaaaaaaa ! Comment ça va les petits monstres ? Je vous envoie des crocos, des bananes et des oeufs Haribo virtuels, il m'en reste encore pas mal chez moi, les gamins du quartier se sont pas précipités. J'espère qu'ils vont pas venir me déranger pendant ce live de C1 entre le Péhesseugé et Anderlecht.