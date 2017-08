En direct : Monaco - Marseille (2 - 0)

Conscient que la tâche s'annonce plus que compliquée face aux champions en titre, Rudi Garcia a toutefois affiché un certaine sérénité en conférence de presse d'avant-match : "Oui, on est démunis, on a des suspendus, des blessés. Il faudra créer l'exploit. On ira prendre des points avec ceux qui sont là. On a tout à gagner, on es tranquille car tout le monde voit Monaco gagner".