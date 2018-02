En direct : Monaco - Lyon (2 - 2)

Le Lugdunum FC, de son côté, débarque en formation classique avec pour seul petit changement - qui est quand même ultra massif - l'absence de Lucas Tousart, suspendu, et qui sera remplacé par Aouar ce soir, ce qui file une place de titulaire à Depay. Perso, j'attendais Marçal, on me file Mendy. Vais-je me plaindre ? Non, jamais.