En direct : Marseille - Toulouse FC (0 - 0)

Allez, on va voir ce qu'il y a dans le dépliant. Pas trop de surprise côté OM : Evra est absent (amen), Mítroglou tape des textos dans le couloir du Vél' et Abdennour est sur le flan, mais Njie est donc préféré à Germain, sur le banc.



Le colonel Dupraz, lui, a décidé de jouer son classique : un 4-4-2 équilibré, une doublette Imbula-Cahuzac à la récupération qui a une belle gueule et Delort sur le banc. Voilà, vous pouvez accrocher vos serviettes, on va bientôt passer à table.