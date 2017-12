En direct : Marseille - Saint-Etienne

Du côté des compositions d'équipe, l'OM reste sur son 4-2-3-1 avec Sanson en meneur de jeu et Payet décalé à gauche. Mais Rudi Garcia se montre ambitieux en alignant d'entrée Bouna Sarr et Maxime Lopez plutôt que Hiroki Sakai et André-Franck Zambo Anguissa. Sinon, c'est bien Valère Germain qui est aligné en pointe et qui va tenter d'inscrire son premier but de la saison en Ligue 1.Quant à Saint-Etienne, bah Julien Sablé fait un petit peu ce qu'il peut avec ce qu'il a, en l'absence de Perrin et Hamouma. Loïs Diony, titularisé en pointe, va aussi essayer de marquer son premier pion de la saison en championnat. De grossur la pelouse ce soir.