En direct : Marseille - Nantes (0 - 1)

Côté composition, Rudi Garcia nous a mis son 4-2-3-1 le plus classique, avec Bouna Sarr au lieu de Hiroki Sakai pour privilégier le domaine offensif. Ce soir, l'OM veut et doit gagner, pour distancer l'OL et surtout ne pas laisser filer Monaco.



Du côté de Nantes, on est sur un bloc très bas qui va miser sur le duo Rongier-Sala pour négocier les contres.